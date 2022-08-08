Erbaş: "Kerbela, haksızlık karşısında cesur ve kararlı duruşun timsalidir" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti. (2) Güncel AA / Baha Kalmurat Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erbaş: 'Kerbela, haksızlık karşısında cesur ve kararlı duruşun timsalidir' - Haberler

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