Erbaş: "Kerbela, haksızlık karşısında cesur ve kararlı duruşun timsalidir"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti. (2)
AA / Baha Kalmurat - Güncel