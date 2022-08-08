Haber : Erbaş: "Kerbela, haksızlık karşısında cesur ve kararlı duruşun timsalidir" - Haberler

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Erbaş: "Kerbela, haksızlık karşısında cesur ve kararlı duruşun timsalidir"

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programında cemaate hitap etti. (2)

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Güncel Haberler

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