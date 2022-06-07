DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ 81 İL MÜFTÜSÜYLE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NI ZİYARET ETTİ - Haberler

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ 81 İL MÜFTÜSÜYLE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ 81 İL MÜFTÜSÜYLE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NI ZİYARET ETTİ

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir daha milletimiz, memleketimiz, vatanımız böyle acılar yaşamasın.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir daha milletimiz, memleketimiz, vatanımız böyle acılar yaşamasın. Darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içerisinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftüsü ve aileleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret ederek merhum Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu andı. 27 Mayıs Müzesi'ni ziyaret eden Erbaş ve müftüler, mahkeme salonunu gezerek 27 Mayıs Darbesi için özel olarak hazırlanan filmi izledi. Film gösteriminin ardından Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçildi. İkindi namazı kılınarak, Adnan Menderes ve bakanların ruhuna Kuran-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bütün müftülerimiz ile adayı ziyaret edelim, Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını burada; çektiği acıları, işkenceleri yerinde görelim düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız. Camide ikindi namazını kıldık. İkindi namazının ardından Kuran-ı Kerim okuduk. Kuran-ı Kerim'i vefat eden Başbakanımız, bakanlarımız ve o dönemde burada bulunan büyüklerimizin ruhlarına hediye ettik. Bir daha milletimiz, memleketimiz, vatanımız böyle acılar yaşamasın; darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içerisinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik. Özellikle buradan gençlerimize ve milletimize seslenmek istiyorum. Buraya okullarımızdan gençlerimizi getirip geçmişte yaşananları onlara anlatmalıyız. İbret almaları için tarihi geçmişimizle ilgili gençlerimiz bilgilendirmememizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İl müftülerimiz, şehirlerimizin manevi rehberleri burada görmüş olduklarını özellikle Adnan Menderes'in ve diğer bakanlarımızın yaşamış olduğu tarihi süreçleri illerinde gençlerimizle ve din görevlileri ile paylaşacaklar. Milletimizin bir daha darbeler yaşamamaları için onlarda gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum."

Basın açıklamasının ardından adaya yapılan ziyaret Adnan Menderes Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezilmesiyle son buldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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