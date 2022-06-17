Erbaş: Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kuran'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir, Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de, Güneysu Merkez Camii'nde Cuma Hutbesi'ni okuyup, cuma namazı kıldırdı. Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Kuran Kursu'nun açılış törenine katılan Erbaş, buradaki konuşmasında, Kuran'ın insanın her türlü derdine derman olduğunu söyledi. Ali Erbaş, "Kuran'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir, Kuran'da haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. İşte Kuran bunu sağlıyor. Kuran'sızlık neyi getiriyor? Kötülüğü, canavarlığı getiriyor. Biz bu yüzden yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar elimizde Kuran kalbinde Kuran sevgisi ve zihnine Kuran'ı yerleştirmiş nesiller yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Kemal Çeber ve il protokolü, Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Kuran Kursu'nun kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.