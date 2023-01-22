Erbaş: Kur'an'a düşman değil, dost olun

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil; bütün insanlara gönderilen kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın. Kur'an-ı Kerim'e düşman değil; dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının ardından, Twitter'daki hesabından "Kur'an dostları, haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" çağrısında bulundu. Çağrı sonrası Türkiye genelindeki tüm camilerde, sabah namazında Fetih Suresi okundu ve dualar edildi. Erbaş da sabah namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldı. Sabah namazı öncesi Fetih Suresi'nden bölüm okuyan Erbaş, daha sonra dua etti.

Savaşta bile olsa, hangi inançtan olursa olsun çocuklara, kadınlara, mabetlere, din adamına, elinde silah olmayan insanlara ve kutsal kabul edilen kitaplara dokunulamayacağına değinen Erbaş, "Hangi mezhepten olursa olsun bir arada yaşamanın en önemli şartlarından birisi de insanların inançlarına, mezheplerine, ırklarına, renklerine saygı göstermekten geçmektedir. Bütün insanlık olarak buna ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin, bilenler anlamaya çalışsın ve hep birlikte Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde yaşayalım. Müslümanlığı iyi temsil edelim. Kur'an dostu bütün kardeşlerimizin Kur'an'a olan bağlılığını her yerde gösterelim" dedi.