Erbaş: "Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır" - Haberler

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Erbaş: "Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır"

AA - Güncel
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2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu.

2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu. (3)

Erbaş: Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır

Erbaş: Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır

Erbaş: Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır

Erbaş: Her türlü istismarcı yapının önüne geçmek için bilişim çağının imkan ve araçlarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması kaçınılmazdır

AA / Güncel

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