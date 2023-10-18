Erbaş, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam ve soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını belirterek, "Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam ve soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını belirterek, "Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaşamını yitirenler için okunan selanın ardından öğle namazını kıldırdı.

Daha sonra açıklama yapan Erbaş, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin topraklarında büyük bir zulmün işlendiğini söyledi.

İsrail'in, insanlık tarihinin görmediği derecede bebek, kadın, çocuk ve masum katlettiğini belirten Erbaş, "Dünya buna seyirci kalmaktadır. İnsan olanlar, vicdanı olanlar nasıl uyuyorlar? Müslüman ülkeler, yetkililer nasıl rahat uyuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.

"Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların kalbi gibidir"

Müslümanların Filistin'e duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam, soykırım dünyanın gözü önünde yapılıyor. Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor. Filistinlilerin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların kalbi gibidir. Mescid-i Aksa miraç peygamberi Hazreti Muhammed'in tüm Müslümanlara emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak bütün Müslümanların vazifesidir."

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında 1000'in üzerinde kişinin can verdiğini söyleyen Erbaş, "Hangi dine mensup olursa olsun bu zulümden üzüntü duymayan, insanlığından utanmayan kimseler ne yazık ki var." ifadesini kullandı.

Erbaş, daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.