Erbaş: "En hayırlı insanların arasında bulunmak bizim için de o hayra ortak olmak demektir"
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Hafızlık merasimi Merasime katılan hafızlar Hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da, hafızlık merasiminde konuştu.
Hafızlık merasimi
Merasime katılan hafızlar
Hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da, hafızlık merasiminde konuştu.