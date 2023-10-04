Erbaş, deprem bölgesindeki sanatkarların eserlerinden oluşan sergiyi açtı-o

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesindeki sanatkarların eserlerinden oluşan 'Sanat ile Yeşeren Umutlar' sergisini açtı.

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda 'Sanat ile Yeşeren Umutlar' sergisinin açılışına katıldı. Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Okur tarafından hazırlanan proje kapsamında, deprem bölgesinde görevli 12 sanatkara ait hat ve resim gibi eserler sergilendi. Erbaş, 6 Şubat'ın bir milat olduğunu belirterek, "Ülkemiz açısından, milletimiz açısından büyük acılar yaşadık. Hayat devam ediyor, umutsuz olmaz. Bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yoktur. İşte umutları yeşertmek için bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Umutların yeşermesine katkı sunmak için hocalarımızın yapmış oldukları eserler, bizim için çok değerli, çok önemli" dedi.

'EN BÜYÜK SANATKAR RABBİM'İZ'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel sanatlara çok önem verdiğini belirten Erbaş, Hz. Muhammed'in 'Allah güzeldir, güzeli sever' hadisine işaret ederek, "Dolayısıyla en büyük sanatkar olarak Rabbi'mizi kabul ediyoruz. Cenab-ı Hak, yaratmış olduğu kullarına da bu sanat kabiliyetinden bazılarını nasip ediyor. Kimi kullarına güzel ses nasip ediyor. Kimi kullarına resim yapma kabiliyeti nasip ediyor. Farklı farklı alanlarda din-i mübin-i İslam'ı tebliğ ederken, İslam'a davet ederken; çocuklara tiyatro gibi oyunlarla İslam'ı anlatmak, insanımıza İslam'ı anlatmanın farklı sanat dallarıyla nasıl gerçekleştirildiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı'nı kurduk. Başkanlığımız çeşitli sanat dallarında faaliyetler yapıyor. İşte bu etkinliğimiz de başkanlığımızın yapmış olduğu en önemli etkinliklerden birisidir" dedi. Deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bölgedeki vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Erbaş, "Manevi ilk yardım çalışmalarımızla da yanlarında olduk. Arama kurtarma, cenaze, defin işleriyle yanında olduk. Türkiye Diyanet Vakfı'mızın sıcak yemek ikramından tutunuz da maddi manevi her türlü desteği ile depremzede kardeşlerimizin yanında, olmaya devam edeceğiz. Umutlar yeşerince kadar, hep bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.Erbaş, sonrasında 'Umudun Adımları, Kurtuluşa Giden Yol, Vesiletü'n-Necat' tiyatro oyununu izledi. (DHA)