Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen İslami grupların temsilcileriyle görüştü - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD ve Kanada'dan gelen 25 İslami grubun temsilcisiyle bir araya geldi.

Ziyaretçileri makamında kabul eden Erbaş, Kuzey Amerika'da çok farklı etnik ve kültürel İslami grupların bir arada yaşadığını söyledi.

Müslümanların Batı ülkelerinde haksızlık, adaletsizlik ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Erbaş, tüm olumsuzlukların bilgi, hikmet, aklıselim ve küresel hukuk çerçevesinde ele alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Diyanetin özellikle Avrupa'da İslamofobiyle büyük bir mücadele içinde olduğunu anımsatan Erbaş, İslamofobi isimlendirmesinin de yanlış ve haksız olduğunu aktardı.

İslami değerlerle gençleri yetiştirmenin ve onlara rehberlik etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Erbaş, "Gençlerin İslam'la ilgili yaklaşımlarını daha nitelikli hale getirmek için onları sahih dini bilgiyle beslemek, aydınlatmak gerekiyor." dedi.

Dünya genelindeki yoksul, fakir ve zulme uğramış Müslümanların haklarının müdafaası ve korunması noktasında kanaat önderlerine çok önemli işler düştüğünü vurgulayan Erbaş, "Amerika'da yapmış olduğumuz Diyanet merkezini sadece orada yaşayan Türk vatandaşları için değil, dünyanın neresinden olursa olsun, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun herkesin evi ve mahallesindeki bir cami olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, Amerika Diyanet Merkezini büyük ideallerle açtıklarını söyleyen Erbaş, "Amerika Diyanet Merkezinin sizler vesilesiyle daha canlı hale gelmesi, faaliyetlerinizin orada yapılması, oranın cıvıl cıvıl, çocuklarla, gençlerle dolması bizim en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Başkan Erbaş, ziyaretçilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ABD Müslüman Örgütler Konseyi Genel Sekreteri Oussama Jammal ise kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Amerika Diyanet Merkezinin her zaman etkinliklerini yaptıkları bir yer olduğunu belirten Jammal, merkezin özellikle ramazanda teravih namazlarının kılındığı, oruçların açıldığı bir çekim alanı olduğunu dile getirdi.