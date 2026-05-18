Haberler

Erbakan'dan Sumud Filosu'na Saldırıya Tepki: Hükümet Artık Fiili Adımlar Atmalıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini devlet terörü olarak nitelendirerek, hükümetin cılız kınamalar yerine fiili adımlar atması gerektiğini söyledi. Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının durdurulması çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, "Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür. Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, İsrail'in hukuk tanımaz ve pervasız tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Sumud yolcularının sağ salim bir şekilde geri getirilmesi için gerekli tüm diplomatik girişimler derhal yapılmalıdır. İsrail bugün sadece Gazze için değil, bütün dünya için bir tehdittir. Ateşkesten anlamaz. Uluslararası hukuktan anlamaz. Verdiği hiçbir sözü tutmaz. Laftan değil güçten anlar. Gazze'ye ekmek, ilaç ve umut taşımaya çalışan vicdan sahibi insanlara saldırmak açık bir devlet terörüdür."

Hükümet artık cılız kınamalar yerine fiili adımlar atmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü kapatılmalı, İsrail'e destek sağlayan tüm askeri ve stratejik iş birlikleri sonlandırılmalı, İsrail'e petrol taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kapatılmalıdır.

İçinde Türkiye'nin de bulunduğu Trump'ın sözde 'Barış Kurulu', Gazze'ye ulaşacak yardımların değil, belli ki İsrail'in zulmünün garantörüdür."

Kaynak: ANKA
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım