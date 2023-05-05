ERBAKAN EKONOMİYİ DÜZELTMELERİ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR, DAHA BETER HALE GETİRİRLER

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir. Çok daha beter hale getirirler. 'Ekonomiyi nasıl çözeceksin' dediğin zaman, 'İngiltere'den, Londra'dan borç getireceğim, bu borçla çözeceğim' diyor. Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Genç Caddesi'nde düzenlenen mitinge milletvekili adayları ile partililer katıldı. Milletvekili tanıtımının ardından konuşan Erbakan, ülkenin CHP'ye teslim edilmemesi için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini söyledi.

'14 MAYIS'TA GEREKEN CEVAP VERİLECEK'

Bingöllülerin 14 Mayıs'ta gerekeni yapacağını ifade eden Erbakan, Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde stratejik bir karar aldık. Ülkemizin, milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan 7'li masaya teslim edilmemesi için, LGBT'ye destek olan 7'li masaya teslim edilememesi için, 5-6 yaşındaki çocuklara kuran öğretilmesine çağ dışılık diyen 7'li masanın, CHP'nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz. Bingöllüler 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak ve 14 Mayıs'ta sandıkta 7'li masaya gereken cevabı en güzel şekilde verecek inşallah dedi.

'CHP ZİHNİYETİ DEMEK, DEVALÜASYON DEMEKTİR'

CHP iktidarının ekonomiyi kötüye götüreceğini ileri süren Erbakan, Diyorlar ki efendim ahlak, maneviyat, başörtüsü bunları anlatıyorsun ama ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi, küçük esnaf sıkıntıda, enflasyon var 7'li masa söylüyor bunları. İyi bunları söylüyorsun da evet bunlar var ama bunları sen mi çözeceksin Allah aşkına. Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını hiç gördünüz mü hayatınızda, çıkmaz. CHP zihniyeti demek devalüasyon demektir, yokluk demektir, kıtlık demektir, ekonomik kriz demektir, fakirlik demektir. 70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir. Çok daha beter hale getirirler. Zaten sorduğun zaman ne diyor, ekonomiyi nasıl çözeceksin dediğin zaman, efendim 'İngiltere'den, Londra'dan borç getireceğim, bu borçla çözeceğim' diyor. Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun diye konuştu. (DHA)

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