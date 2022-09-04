Erbakan: 6'lı masa proje üretemiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masanın toplantıları ile ilgili altın günü benzetmesi yaparak, "6'lı masada birleşen muhalefet ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretmiyor. Toplantılar altın gününe döndü" dedi.

Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2'inci olağan kongresine katıldı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde tek liste ile gidilen kongrede mevcut il başkanı Sedat Yıldız yeniden göreve getirildi. Salonda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı artan partisi olduğunu söyledi. Hedeflerinin adım adım iktidara yürümek olduğunu kaydeden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. Bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir ayda 50 bin kişiyi kaydederek yine şampiyon olacağız. Bu Türkiye'nin en hızlı partisi olduğumuzu gösteriyor. 300 bin resmi üyemiz var. Adım adım iktidara doğru yürüyoruz. Arkamızda herhangi bir güç yok. Biz gücümüzü İmandan alıyoruz. İman varsa imkan da vardır." dedi.

"Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda Adalet– Yönetimde Adalet– Yargıda Adalet'i tesis edeceğiz."