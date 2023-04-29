ERBAKAN '14 MAYIS SEÇİMLERİ TARİHİ ÖNEME SAHİP?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.

Millet İttifakı içinde CHP zihniyetini eleştiren Erbakan, 'Bunlar LGBT ve eşcinselliği doğallaştırarak Türk aile yapısına aykırı tavırlar sergiliyorlar. Camilerde okunan ezandan, eğitim alınan imam hatip okullarından rahatsızlar. Bu millet 14 Mayıs'ta gerekli cevabı sandıkta verecek. Bu yüzden 14 Mayıs seçimleri Türkiye için tarihi bir öneme sahip' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği programının ardından Gaziantep'te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya gelerek milletvekili aday tanıtıp toplantısına katıldı. Yeniden Refah Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Genel Başkan Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için tarihi öneme sahip olduğunu ve Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı'nın büyük zafer kazanacağını dile getirdi.

'MİLLETİN DEĞERLERİ İLE KAVGALI BİR YAPIYA SAHİP'

CHP'nin geçmişten bu yana inançla kavgalı bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Erbakan, 'Bunlar 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın Kur'an öğrenmesine karşı. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunlarına, bu ecdadın torunlarına bu aziz milletimize söylediklerine bak. Bu insanlar elbette ki çoluğuna çocuğuna Kur'an öğretecek, dinini öğretecek ama hayır. Bunlar geçmişten beri milletin değerleri ile inancıyla kavgalı bir yapıya sahip. CHP bu seçimde de gerçek yüzünü gösteriyor' diye konuştu.

Erbakan, CHP zihniyetinin okunan ezanlar ve eğitim görülen imam hatip okullarından rahatsızlık duyduğunu ve siyasi temsilcileri aracılığıyla dile getirdiklerini söyledi.

CHP zihniyetinin ne kadar makyaj yapılırsa yapılsın değişmeyeceğini söyleyen Erbakan, 'Bakın CHP'nin milletvekili adayı canlı yayında söylüyor, videosu şu anda cep telefonumda var. Neymiş o uğraşacağı sorun diyor ki efendim bu camilerde hoparlörden, minareden ezan okunduğu zaman insanlar rahatsız oluyor. Bu kadar çok camiden, bu kadar yüksek sesle ezan okunmasından hastası var, yaşlısı var, ders çalışmış istirahat etmek isteyen gençler var, bu ezanlar sadece caminin içinde okunsun, minareden hoparlörden ezan okunmasın diyor, düşünebiliyor musunuz Yine aynı milletvekili adayı aynı konuşmanın içinde diğer önemli bir konu da diyor imam hatip okulları haddinden fazla bir sayıya ulaştı, bu kadar ihtiyaç fazlası imam hatip okulu istemiyoruz. Öyleyse ben meclise girdiğim zaman CHP milletvekili olarak bu imam hatiplerin fazlalıklarını da kapatılması için mücadele edeceğim, diyor. Şimdi ben ne demiştim, ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar helalleşme, şu, bu derse desin, CHP'nin genetik özellikleri, yapısal özellikleri 70 seneden beri değişmedi ifadelerinde bulundu.

'LGBT VE EŞCİNSELLİĞİ DOĞALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Erbakan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk gelenek görenek ve aile yapısına aykırı tavırlar sergileyerek LGBT ve eşcinselliği savunduğunu söyledi.

LGBT ve eşcinselliğin toplumda doğallaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erbakan, 'Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruyorlar, efendim LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi size göre diyorlar, ne münasebet efendim, neden versin, bu da herkesin kendi özel hayatı kendi tercihidir. Türk aile yapısına zarar vermez diyor. İşte yedili masanın cumhurbaşkanı adayı bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Belediye Başkanı katıldığı bir programda kendisine de soruyorlar, çok affedersiniz eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz, dendiği zaman, diyor ki efendim, bu gayet doğal bir tercih meselesi ancak şu anda toplum buna hazır değil. Millet henüz buna hazır değil, düşünebiliyor musunuz yani toplum millet hazır hale gelirse veya getirebilirsek eşcinsel evliliklerde gayet normal bir şekilde yapılabilir, anlamında bu konuşmayı yapıyor. Allah muhafaza buyursun. Allah bunlara fırsat vermesin, 'Ayasofya'yı yeniden müze haline çevirmemiz lazım' diyor, Ayasofya'nın camii olması doğru bir adım olmadı diyordiye konuştu.