Erbaa'da Otomobilin Motosiklete Çarptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin kavşakta motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gazi Bulvarı Emniyet Kavşağında meydana geldi. Alişan Diktaş Caddesi'nden kavşağa giren Mustafa Topçam yönetimindeki 35 DA 8881 plakalı otomobil Gazi Bulvarı'nda seyreden Soner Demiroğlu yönetimindeki 60 ADB 243 motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile kayınvalidesi Emine Akdeniz yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bir okulun güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. (DHA)