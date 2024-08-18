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Erbaa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Erbaa'da meydana gelen trafik kazasında, Özcan Aybat yönetimindeki otomobil ile Ali İşsever'in kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erbaa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Özcan Aybat yönetimindeki 60 EB 654 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Ali İşsever'in kullandığı 55 JF 545 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Fatih Galip, Mehmet Ali Koç ile kamyonet sürücüsü İşsever ve kamyonette bulunan Gülten İşsever, Fadime İşsever ile Yiğit Tütüncü yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı sanayi sitesindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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