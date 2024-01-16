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Bahçeşehir Koleji Erasmus Projesiyle Sivas'ta Seminer Düzenliyor

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Bahçeşehir Kolejinin hazırladığı Erasmus projesi kapsamında Sivas'ta seminer düzenlenecek.

Bahçeşehir Kolejinin hazırladığı Erasmus projesi kapsamında Sivas'ta seminer düzenlenecek.

Kolejin hazırladığı "Döngüsel Ekonomi: Yeşil Ekonomiye Giden Yol - Patron Gibi Düşün" adlı Erasmus projesi kabul edildi.

Öğretmenler ve öğrenciler arasında temel yaşam ve girişimcilik becerilerini, iletişimi, yönetimi, yeşil becerileri ve inisiyatif alma becerisinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda şirketlerin, kamu kurumlarının ve çevre kuruluşlarının temsilcileri gibi paydaşları da kapsayacak projenin açılış toplantısı 18 Ocak'ta yapılacak.

"Tüketicilik ve Pazarlamanın Çevresel Etkileri" konulu ilk etkinlikte Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan Yunus Emre Şeker seminer verecek.

Öğrenciler, günlük seçimlerinin çevre üzerindeki önemli etkisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan atölye çalışmalarında ve görsel etkinliklerde de yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçeşehir Ekonomi Sivas Çevre Güncel Haberler

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