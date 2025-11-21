Haberler

Erasmus Projesi Fonlarına El Koyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Müdürü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Samsun'da Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin avroyu kendi hesabına aktararak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Atakum İlçe Milli Eğitim Strateji Şube Müdürü B.A., polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü B.A.'nın, Erasmus projesi kapsamında gönderilmiş olan 30 bin avroyu kendi hesabına dijital bankacılık yöntemiyle aktardığı iddia edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, B.A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
