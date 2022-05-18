Erasmus öğrencisi 33 genç, Beypazarı'nda etkinliklere katıldı - Haberler

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Erasmus öğrencisi 33 genç, Beypazarı'nda etkinliklere katıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Erasmus öğrencisi 33 genç, Beypazarı'nda etkinliklere katıldı

Erasmus projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan "Gençlik değişim projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen 33 genç, Beypazarı ilçesinde çalışmalarda bulundu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Erasmus projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan "Gençlik değişim projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen 33 genç, Beypazarı ilçesinde çalışmalarda bulundu.

Erasmus projesi kapsamında Romanya, Estonya, Almanya, Fransa ve Türkiye'den toplam 33 genç Beypazarı'nda bir araya geldi.

Proje Koordinatörü Hande Demir, Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin "Limit Gökyüzünde" isimli gençlik grubu tarafından organize edildiğini söyledi.

Proje kapsamında 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerde bulunacaklarını kaydeden Demir, projeyle çevre duyarlılığına dikkati çekmek, gelecek kuşaklara daha iyi çevre bırakmak için farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençlerden Mehmet Adil de proje sayesinde çevre duyarlılığıyla ilgili adım atmak istediklerini anlatarak, "Katılımcılarımızla birlikte hem ilçenin kültürünü öğrenmek hem de çevre için bir şey yapmak istedik." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, gençlik, Türkiye, Erasmus, Güncel, Haberler

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