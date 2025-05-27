Erasmus Öğrencileri TOGG'u Deneyimledi

Erasmus Öğrencileri TOGG'u Deneyimledi
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Erasmus programı kapsamında İspanya, Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya'dan gelen 37 öğrenci, Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u sürüş simülatöründe deneyimledi.

Erasmus programı kapsamında İspanya, Romanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya'dan Şanlıurfa'ya gelen 37 öğrenci, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde deneyimleme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden, yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşbirliği Kalkınma ve Gençlik Derneği (ICDA) rehberliğinde kente gelen 5 ülkeden 37 öğrenci kentin tarihi ören yerlerini gezerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler burada, Türkiye'nin teknoloji alanındaki en önemli projelerinden biri olan TOGG'u sürüş simülatöründe yakından tanıma imkanı buldu. Simülatör sayesinde araç içi teknolojileri ve sürüş deneyimini interaktif olarak yaşama imkanı bulan öğrenciler, aracın tasarımı ve teknolojik donanımına hayran kaldıklarını ifade etti.

Öğrenciler aynı zamanda deprem simülatörü ve uçak simülatörü gibi farklı bilimsel deneyimler yaşadı.

Polonyalı Julia Banasiak, Türkiye'ye ve Şanlıurfa'ya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'daki Bilim Merkezi'ni gezdik. Gerçekten çok ilginç ve ilham verici bir deneyimdi. Hepimiz etkileşimli sergilerden ve bilimi bu kadar ilgi çekici bir şekilde öğrenmekten keyif aldık." dedi.

Romanyalı Georgiana-Diana Caia da, Erasmus projesi kapsamında kente geldiklerini aktararak, "Palet for the Planet adlı Erasmus projesi kapsamında Türkiye'deyiz. Bu proje, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Projeye dahil edildik ve bize bir gün şehri ziyaret edeceğimiz söylendi. Bilim Merkezi'ne getirildik. Burada birçok şey öğrendik." dedi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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