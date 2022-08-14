ERASLAN: TÜRKİYE'NİN 2022 DÜNYA KUPASI İLETİŞİM ALTYAPISINI HAZIRLAMASI GURUR KAYNAĞI

FIFA 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 4 yılda bir düzenlenen ve genel olarak yaz aylarında oynanan turnuva, bu yıl 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek.

Türkiye, Katar'da düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın iletişim altyapısını hazırlıyor. Yüzde yüz Türk sermayeli şirket olarak Katar'a iletişim altyapısı desteği verdiklerini belirten Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Doğan Eraslan 'Bu, ülkemiz için gurur kaynağı ve dünya çapındaki gücümüzün bir parçası. Verdiğimiz hizmetle hem insan kaynağı sağlıyor hem de malzeme ve ekipman ihracatı yaparak, kalitemizi dünyaya ulaştırıyoruz. Katar nüfusunun yaklaşık 3 milyon olduğu hesaba katılırsa, turnuva için bu nüfusun yarısı kadar misafir gelmesi bekleniyor ve bu telekomünikasyon yükünün de artması demek oluyor' açıklamasını yaptı.

Gerçekleşecek turnuvanın iletişim altyapısını ise Mikrolink sağlayacak. Mikrolink olarak turnuvanın iletişim altyapısına çeşitli hizmetler sunduklarını belirten Eraslan, 'Katar'da 5G ve Smart Pole, bina içi kapsama, sabit ve mobil baz istasyonu gibi telekomünikasyon çözümleri sunacağız ve turnuva süresince ve sonrasında şebekenin bakım hizmetlerini sağlamak gibi önemli hizmetleri vererek, iletişim altyapısının kalitesini ve verimliliğini artıracağız" dedi.

'TURNUVANIN OYNANACAĞI TÜM STADYUMLARDA ÇALIŞIYORUZ'

Katar'da 2 operatör olduğunu ifade eden Eraslan, 'Altyapıları son derece modern olmasına rağmen nüfusun yarısı kadar bir artışı kaldıracak kapasiteye sahip değiller. Bu nedenle kapasiteyi arttırmak, teknik altyapıyı güçlendirmek ve kalitesini artırmak için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Katar'da turnuva, toplam 8 stadyumda oynanacak. Çalışmalarımız bu 8 stadın etrafında ve şehrin değişik yerlerinde devam ediyor' şeklinde konuştu.

'TÜM ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE YAPIYORUZ'

Katar'da FIFA 2022 Dünya Kupası'nın sonrasında da GSM şebekesinin bakım hizmetlerini yürüteceklerini ifade eden Eraslan şunları söyledi:

'Ani ve büyük nüfus artışı, teknik altyapının kaldıramayacağı yüktür. Biz Katar'da hem kapasiteyi hem de kaliteyi artırmaya çalışıyoruz. Stadyum içindeki iletişimin kalitesini artırmak amacıyla; Smart Pole dediğimiz sistemleri stadyumun etrafına aydınlatma sistemleri şeklinde yerleştiriyor ve bunları interaktif ekranlar, şarj noktaları, Wi-Fİ routerları gibi insanların yararlanacağı kolaylıklarla sunuyoruz. Böylece iletişimin teknik altyapısını yani kapasite ve kalitesini artırıyoruz. Operatörlerin talebi üzerine, kendilerine mobil baz istasyonları tedariki ve hizmeti de sağlıyoruz. Bunlarını üretimini ise tamamen Türkiye'de gerçekleştiriyoruz.'

TÜRKİYE'NİN İHRACATÇI ÜLKE OLMASINA DA KATKI SAĞLIYORUZ

Eraslan açıklamasının devamında, 'Katar'da yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak bu işi yapmamız, bizim ve ülkemiz için gurur verici. Dünya çapında var olan gücümüzün ise bir parçası ve Orta Doğu'da verdiğimiz hizmetin de ana amiral gemilerinden biri. Biz Katar'a; insan kaynağı, ekipman ve malzeme ihracatı yaparak, Türkiye'nin ihracatçı ülke olmasına da katkı sağlıyoruz. Türk markasının oralarda yaygınlaşması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Dünya kupası gibi 4 yılda bir yapılan ve dünyada milyarlarca insanın izlediği önemli bir organizasyona teknik altyapı hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE, AMERİKA VE ALMANYA'DA DA FAALİYETLERİMİZ VAR'

Mikrolink'in dünyanın birçok kıtasında faaliyet gösterdiğine de dikkat çeken Eraslan, 'Global olarak Avrupa, Amerika, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da yapılanıyoruz. Avrupa'yı İngiltere ve Almanya'da kurduğumuz şirketlerimiz, Amerika'yı Kaliforniya'daki şirketimiz, Ortadoğu'yu Katar merkezli şirketimiz ve Asya'yı da Kazakistan merkezli şirketimiz üzerinden yürütüyoruz. Özellikle İngiltere ve Katar'da operatörlerle uzun süreli anlaşmalarımız var. Mikrolink, Açık Holding'e bağlı bir şirket ve bu yüzden hem global sistem entegratörü olarak güçlü bir finansman yapısı var hem de teknoloji odaklı bir holdingden aldığı güçle uçtan uca çözüm sunma kapasitesine sahip. İngiltere ve Almanya'daki şirketlerimizle Avrupa'da kalitemizi göstermeye başladık ve büyümeye devam ediyoruz. Orta Doğu'da Katar ve etrafındaki diğer ülkelerde faaliyetlerimiz var. Bunların önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını öngörüyoruz' dedi.

'DETAYLI ELEMELERDEN GEÇTİK'

Katar'ın neden kendilerini tercih ettiğini de anlatan Eraslan son olarak şunları söyledi:

'Katar bu organizasyona çok önem veriyor. Normalde dünya kupası yaz aylarında gerçekleşen bir turnuva. Yaz aylarında sıcaklığın 50 derece ve üzeri olması sebebiyle maçların oynanması zor olduğu için turnuva ilk defa Kasım'a ertelenmiş oldu. Katar, her alanda yüksek kaliteye önem veren bir ülke. Bu doğrultuda kullandıkları tüm ürün, malzeme ve ekipmanların üst düzey standartlarda olmasına büyük önem veriyorlar. Çalışmak için seçtikleri şirketler de kaliteli malzemeler kullanan, profesyonel ve iyi iş gücü olan teknoloji devi şirketler. Bu iş birliği öncesi detaylı elemeler yaptılar ve dünya çapında gerçekleştirdiğimiz büyük telekomünikasyon projelerinin de etkisiyle projeyi aldık. Bu bizim için önemli.'