ABD'de Epstein mağdurları, dosyaya ilişkin belgelerin parça parça yayımlanmasından endişeli

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesindeki Demokrat üyelerin Epstein dosyasını kısmi olarak yayımlamasına, mağdurlar tarafından tepki gösterildi. Mağdurlar, bu durumun güvenlik ve mahremiyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesindeki Demokratların, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belge ve fotoğrafları parça parça kamuoyuyla paylaşması, Epstein mağdurlarının tepkisine yol açtı.

CNN'in haberine göre, Epstein mağdurları, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyelerinin, dosyaya ilişkin belge ve fotoğrafları parça parça kamuoyuyla paylaşmasına tepki gösterdi.

Epstein mağdurları, Demokrat kadın milletvekilleriyle yaptığı çevrim içi bir toplantıda, Epstein dosyasına ilişkin belgelerin ve fotoğrafların aralıklı olarak ve seçici bir şekilde yayımlamasından duydukları endişeyi ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Melanie Stansbury, dile getirilen kaygıları, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia'ya ileteceğini vurguladı.

Komite içinde hangi fotoğrafların paylaşılacağına dair yürütülen değerlendirmeler konusunda bazı hukukçularla görüşmeler yaptığını aktaran Stansbury, paylaşımlar öncesinde yeterli bilgilendirme yapılmamasından kendisinin de memnun olmadığını belirtti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de Stansbury'nin görüşlerine katıldığını ve Epstein mağdurlarına travma yaşatmama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Demokratlar mağdurların güvenliği ve mahremiyetinin ön planda olduğunu vurguluyor

Epstein dosyalarının Komiteye ulaşmasından bu yana Demokratlar daha sınırlı sayıda belge ve fotoğrafı kademeli olarak yayımlarken Cumhuriyetçiler daha geniş kapsamlı paylaşımlar yapılması gerektiğini savunuyor.

Stansbury'nin iletişim direktörü Matt Jansen, CNN'e yaptığı açıklamada, "Stansbury, mağdurlarla ve meslektaşlarıyla yaptığı özel görüşmeler hakkında yorum yapmamaktadır. Adalet arayışında, mağdurların güvenliği ve mahremiyetinin sağlanmasında mağdurların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Garcia'nın sözcüsü Sara Guerrero ise CNN'e, "Denetim Komitesi Demokratları, herhangi bir açıklama yapmadan önce her zaman hukuk ekiplerini ve hayatta olan mağdurların temsilcilerini bilgilendirmiştir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Hayatta olan tüm mağdurların mahremiyeti, komite ve tüm üyeler için önceliktir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'in albümünden 19 fotoğrafı 12 Aralık'ta, yaklaşık 70 fotoğrafı da dün yayımlamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

