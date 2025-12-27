Epstein dosyalarında Trump'ın adının geçmesi ABD'de tartışmaları alevlendirdi

Amerikan kamuoyunda ve Kongre'de artan baskıların ardından paylaşılan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının birden fazla kez geçmesi ve Epstein ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının yeniden gündeme gelmesi, 2025 yılına damgasını vuran başlıca siyasi tartışmalardan biri oldu.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, ABD kamuoyunda uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.

ABD'de 2024 seçim sürecinde, Epstein dosyaları ile John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri sansürsüz yayımlama vaadinde bulunan Trump, göreve gelmesinden sonraki birkaç ay içinde binlerce sayfalık Epstein belgesini kamuoyuna sundu.

Ancak yayımlanan belgelerin önemli bölümlerinin sansürlenmiş olması, söz konusu vaadin yerine getirilmediği yönünde tepkilere yol açtı.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler, Trump'a belgelerin tamamının sansürsüz şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

Bu süreçte, Trump'ın adının Epstein'e ait belgelerde ve e-postalarda tekrar tekrar yer alması, ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tartışmalar, Trump ile Epstein'in geçmişte birlikte görüntülendiği fotoğrafların da yeniden dolaşıma girmesiyle daha da alevlendi.

Epstein belgeleri etrafında yaşanan gelişmeler, hem Trump'ın seçim vaatleri hem de şeffaflık tartışmaları açısından 2025 yılı ABD siyasetinin en çarpıcı başlıkları arasında yerini buldu.

"Epstein Dosyaları: Birinci Aşama"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, şubat ayında, "Epstein Dosyaları: Birinci Aşama" başlığı altında derlenen ve gizliliği kaldırılmış bazı dosyaları bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

Yayınlanan dosyalarda, Epstein'in uçağının uçuş kayıtlarının kopyaları ile Epstein'in suçlarına yardım ettiği ithamıyla mahkum olan Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği iddia edilen belgelerin fotokopisi gibi daha önce kamuoyuna sızdırılan belgeler bulundu.

Çok sayıda görsel ile Epstein'in adasını ziyaret ettiği düşünülen isimlerin yer aldığı listenin büyük bölümünün karartılmış olması ve dosyaların yeni bilgi içermemesi, eleştirileri beraberinde getirdi.

Epstein mağdurlarından Giuffre, fuhuş ağının boyutunu anlattı

Epstein davasının ana davacılarından olan ve nisan ayında intihar sonucu hayatını kaybeden Virginia Giuffre, ardında bıraktığı "Nobody's Girl" adlı anı kitabında, Epstein tarafından kurulduğu iddia edilen fuhuş ağının işleyişinden bahsetti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini, bunlardan birinde Epstein ve yaklaşık sekiz genç kadınla birlikte olduğunu yazan Giuffre, cinsel istismarın merkezinde, Epstein ve halihazırda seks kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası alan eski kız arkadaşı Maxwell'in olduğunu belirtti.

Giuffre, Epstein'in reşit olmayan genç kızlarla ilişki yaşayan güçlü isimleri video kaydına alarak şantaj yaptığını ve Epstein'in büyük bir görüntü arşivi olduğunu aktardı.

Epstein dosyaları Kongre gündeminden düşmedi

Belgelerin tamamının yayımlanması yönündeki çağrılar temmuz ayında yeniden gündeme geldi.

Aralarında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın da bulunduğu bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi isimler, Trump yönetiminden, Epstein ile ilgili tüm dosyaların kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Artan baskıların ardından ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, eylül ayında, Epstein davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan 33 bin 295 sayfa belgeyi paylaştı.

Açıklanan belgelerde, Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Microsoft'un eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile PayPal ve Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel'in isimleri yer aldı.

Trump'ın ismi defalarca Epstein'in e-postalarında geçti

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, kasım ayında Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık ek belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Belgeler arasında, Epstein'in, Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Mountbatten-Windsor ve Bannon'a gönderdiği e-postalar da bulunuyor.

Epstein, 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, "Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi." dedi.

Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada ise Epstein, Trump'a ilişkin, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandı.

Epstein'in eski New York Times (NYT) gazetesi çalışanı Landon Thomas Jr. ile 2015'te yaptığı yazışmada, Thomas'ın "insanların kendisine gelip Epstein ile Trump hakkında çarpıcı bilgilere sahip olduğunu sandıklarını" belirtmesinin üzerine Epstein'in şunları kaydettiği ileri sürüldü:

"Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı."

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

ABD Kongresinin her iki kanadı tarafından kabul edilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarı, Trump'ın 20 Kasım'da imzalamasıyla yasalaştı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı, 19 Aralık'ta himayesinde bulunan binlerce belgeyi, çevrim içi bir veri tabanında parça parça yayımlamaya başladı.

Kurulan çevrim içi veri tabanında, Epstein dosyalarına ilişkin çok geniş belge yelpazesi yer alıyor. Bunlar arasında Epstein ile ilgili tüm soruşturmalar, kovuşturmalar ve gözaltı süreçlerine dair kayıtlar, Maxwell'e ilişkin belgeler bulunuyor.

Veri tabanına, Epstein'in sahibi olduğu ya da kullandığı uçak, tekne veya diğer araçlara ait kayıtlar, seyahat evrakları, pilot notları ile gümrük ve pasaport giriş-çıkış evrakları da dahil edildi.

Epstein'in fuhuş veya finans ağlarıyla ilişkili olduğu bilinen ya da iddia edilen şahıslar, şirketler, vakıflar, akademik kurumlar ve resmi kuruluşlar da veri tabanında listelendi.

Trump'ın uçuş kayıtları ve birçok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

Paylaşıma açılan yeni belgelerde, Trump'ın uçuş kayıtları, Epstein ile bağlantılı pek çok tanınmış ismin fotoğrafları, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve Epstein'in olası işbirlikçilerine dair yazışmalara kadar birçok unsur yer alıyor.

Belgelerde, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yer aldığı çok sayıda fotoğrafın bulunması özellikle dikkati çekti.

Fotoğrafların birinde Clinton'ın, Maxwell ile birlikte havuzda olduğu, diğer fotoğrafta ise Clinton'ın Epstein'e ait olduğu düşünülen uçakta yer aldığı görüldü.

Son yayımlanan dosyalarda Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koydu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Maxwell'in de bulunduğu görüldü.

Öte yandan belgelerin önemli kısmının sansürlü olması, bazı sayfaların tamamen karartılması hem Amerikan kamuoyunda hem de ABD Kongresi'nde "şeffaflık" eleştirilerini artırdı.