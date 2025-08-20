Epstein Davasında Mühürler Kaldırılmadı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarından yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal yargıç, Adalet Bakanlığının davayla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması talebini reddetti.

Manhattan'daki Epstein davasına bakan federal yargıç Richard Berman, bugün hükümetin davaya dair bir talebiyle ilgili kararını açıkladı.

Yargıç Berman, Adalet Bakanlığının Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının mühürlerinin kaldırılması ve bunların açılması yönündeki talebini reddetti.

Berman, büyük jüri tutanaklarında yer alan bilgilerin "Adalet Bakanlığının elindeki Epstein soruşturma bilgileri ve materyalleriyle karşılaştırıldığında önemsiz" olduğunu ve bu sebeple mühürlerin kaldırılmasına gerek olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD'de bir alt mahkeme, daha önce Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili başvuruyu reddetmişti.

Mahkeme, ABD hükümetinin Epstein davasıyla ilgili belgeleri "rastgele veya gelişigüzel" şekilde kamuoyuyla paylaşmasının, "büyük jürinin dayandığı gizlilik temellerinin ifşa olmasına yol açacağını" belirtmişti.