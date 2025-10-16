Haberler

Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücünün Kazası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kontrolündeki kamyonet, park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü Recep Karakullukçu (51), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren Recep Karakullukçu'nun kontrolünü yitirdiği 60 KD 921 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep Karakullukçu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakullukçu'nun durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
