Epilepsi Nöbeti Geçiren Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

MANİSA'da babasının kullandığı motosikletle giderken epilepsi nöbeti geçirip düşen Yaşar Kızılkaya (22), aynı yöne giden otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi İzmir- Ankara kara yolunda meydana geldi. Belediye personeli olan babası Veli Kızılkaya'nın (51) kullandığı 45 ACY 943 plakalı motosiklette seyahat eden yemek firması çalışanı Yaşar Kızılkaya, epilepsi nöbeti geçirip, yola düştü. Durumu fark eden Kızılkaya, oğlunun yanına gitmek için motosikleti yol kenarına park etti. Bu sırada arkadan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kızılkaya'ya çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Kızılkaya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaçan sürücüyü arıyor.