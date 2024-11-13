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Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Otomobiliyle Kaza Yaptı

Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Otomobiliyle Kaza Yaptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolündeki otomobil, refüjü geçerek çöp konteynerine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken epilepsi krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, karşı yöne geçerek çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) Yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Epilespi krizi geçirdiği belirlenen Mert İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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