Epilepsi ile ilgili yanlış bilgiler tedavi sürecini zorlaştırabiliyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, epilepsi tedavisinde yanlış bilgilerin süreci zorlaştırdığını belirterek, "Yanlış bilgilerden uzak duralım ve farkındalığımız tam olsun." dedi.

Prof. Dr. Bebek, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin Abdi İbrahim'in katkılarıyla düzenlenen "Gelin Bugün Epilepsi Konuşalım: Epilepsi Korktuğun Gibi Değil" başlıklı çevrim içi basın toplantısında yaptığı konuşmada, her türlü platformda halkı epilepsi konusunda doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Epilepsinin birçok açıdan önemli bir hastalık olduğunu belirten Bebek, "Çünkü sık görülen bir hastalık ve bazen işler zordur gerçekten ama epilepsi hastalığı özelinde çoğu zaman işler kolaydır, iyi yürür, tedaviye iyi yanıt verir ama yanlış bilgiler ve anlamalar her zaman bu kolaylığı yakalayabilecekken bizi zor duruma sokabiliyor. O nedenle çok önemli diyoruz. Yanlış bilgilerden uzak duralım ve farkındalığımız tam olsun." dedi.

"Epilepsi tedavi edilebilir"

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seher Naz Yeni de epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Tedaviye rağmen nöbet geçiren hastaların bulunduğunu, bunun küçük bir grup olduğunu dile getiren Yeni, epilepsililerin yüzde 60, 70'inin tedaviyle nöbetleri kontrol altına alabildiklerinin altını çizdi.

Epilepsi hastalarında ilaçların bir dozunun dahi atlanmasının çok ciddi sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yeni, "Hastaların maalesef önemli bir kısmı dozlarını atlayabiliyorlar. Bir doz atlamanın bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Bazen gerçekten bir doz atlamakla bir sorun da yaşamayabiliyorlar fakat bir başka gün o tek bir dozu atlamak çok ciddi sonuçlara neden olabilir." dedi.

Yeni, çocukluk çağında başlayan epilepsilerde anne-babaların çocuklarına çok iyi sahip çıktığını, ilaçların düzenli alınmasını sağladıklarını ancak genç hastaların sorumluluğu anne-babaları kadar iyi üstlenemeyebildiğini kaydetti.

Hastaların her an ilaçlarına erişebiliyor olmasının da önemli olduğuna değinen Yeni, "Herhangi bir ilacın bulunamaması epilepsi hastası için kabul edilemez bir sorun. Tedavide uyum. Epilepsi tedavi edilebilir, yeter ki ilaçlarına ulaşabilsinler ve düzenli olarak kullanabilsinler." diye konuştu.

"Evlenebilir, sağlıklı bebek sahibi olabilirler"

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Velioğlu ise toplum tarafından sosyal kabulüne dair önyargılar nedeniyle epilepsinin "varlığından utanılan ve hasta tarafından gizlenen" bir hastalık olduğunu söyledi.

Epilepsi hakkındaki yanlış anlaşılmalardan örnekler veren Velioğlu, epilepsinin akıl hastalığı veya bulaşıcı hastalık olmadığını ve tedavisinin olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Velioğlu, epilepsi tedavisinin çok geliştiğini, hastalığın kişinin normal bir yaşam sürmesine engel olmadığını belirterek, tarihte birçok başarılı, ünlü epilepsi hastası olduğunun altını çizdi.

Hastalığa rağmen mesleklerini başarıyla sürdüren epilepsi hastaları olduğunu anlatan Velioğlu, şunları söyledi:

"Toplumun epilepsi hastalığındaki yanlış bilgilenmesinden dolayı hastalarımız iş hayatı, evlilik gibi sosyal hayatlarının birçok alanında sorunlar yaşıyor. Doğru bilinen diğer yanlış, evlilik yapamamaları. Evlilik yapabilirler. Sağlıklı gebelikler ve sağlıklı bebek sahibi olabilirler. İlaç tedavileri doktorları tarafından düzenlenerek çocuk sahibi olabilirler. Taşıt kullanma bir başka doğru bilinen yanlış, kullanamazlar değil nöbetleri kontrol altında olduğu sürece ehliyet alabilmekteler ve araç kullanabilirler, nöbetsiz oldukları dönemde doktor kontrolünde olmak koşuluyla..."

Abdi İbrahim Reçeteli Ürünler Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu da salgın sürecinde Türkiye'ye gereken tüm ilaçları ücretsiz olarak üretip Sağlık Bakanlığına bağışladıklarını ve hastaların kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Mülazımoğlu, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği iş birliğinde epilepsili bireylerin hayatını iyileştirmek için çalıştıklarını kaydetti.