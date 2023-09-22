Epilepsi Hastası Norjin Tekbudak'a Akülü Sandalye Yardımı

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, epilepsi hastası Norjin Tekbudak'a sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya cevap vererek akülü sandalye yardımında bulundu.

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan epilepsi hastası Norjin Tekbudak'a akülü sandalyeyi teslim etti.

İpekyolu ilçesinde bağlı Bosataniçi Mahallesi'nde ikamet eden epilepsi hastası Norjin Tekbudak, geçirdiği havale sonucunda felç geçirdi. 13 yıldır yürüyemeyen Norjin Tekbudak, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne seslenerek, kendisine akülü sandalye almasını istedi. Norjin'in bu çağrısına sessiz kalmayan Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Norjin Tekbudak'a akülü sandalyesini teslim etti.

Dernek olarak her zaman çaresizin, yoksulun yanında olacaklarını ifade eden yetkililer, "Yeryüzü, aşk yüzü olana dek bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dediler.

Akülü sandalyeye kavuşan Norjin Tekbudak ve ailesi ise yardım çığlığına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine çok teşekkür ettiler. - VAN