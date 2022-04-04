Epilepsi hastası Mehmet, sulama kanalında ölü bulundu

ADANA (DHA) - ADANA'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı epilepsi hastası Mehmet Yalman'ın (31) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, cansız bedeni kanaldan çıkardı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde, cesedin 2 Nisan'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu epilepsi hastası Mehmet Yalman'a ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yalman'ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mehmet Yalman'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.