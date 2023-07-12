Epilepsi Hastası Kadın Tabancayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

MARDİN'de, epilepsi hastası Hedra A. (45) adlı kadın, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Eşi Zeki A., şüpheli olarak aranıyor.

Olay, 10 Temmuz gecesi, Kızıltepe ilçesi Yeni TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesinin duyulduğu ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, epilepsi hastası Hedra A.'yı tabancayla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Kontrolde, öldüğü belirlenen 1 çocuk annesi Hedra A'nın, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarının morgdan aldığı Hedra A.'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Artuklu ilçesindeki Kamor Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Hedra A'nın eşi Zeki A. ise şüpheli olarak aranıyor.