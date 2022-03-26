Epilepsi hastalarından "engel" derecelerinin tespiti için çağrı

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk, epilepsi hastalarının engel derecelerinin uluslararası normlar dikkate alınarak engel tespit edilmesini istediklerini bildirdi.

Öztürk, 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün dünyada "Mor Gün" olarak da adlandırıldığına işaret etti.

Mor renginin geçmişte yalnızlığı simgelediğini ve bu temayla epilepsi nöbeti geçiren hastaların yalnız olmadığı mesajını vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, Türkiye'de tespit edilen 850 bin epilepsi hastası olduğunu belirtti.

Tanı konulamayan hastalar dikkate alındığında bu sayının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Öztürk, epilepsi hastalarının nöbet geçirmeleri nedeniyle işsizlik, damgalanma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

"Epilepsi, engel derecesi tespit edilemeyen tek hastalık"

Ebru Öztürk, epilepsi hastalarının ehliyet alma kriterlerini kolaylaştıran düzenlemelerin 30 Eylül'de Resmi Gazete'de yayınladığını anımsatarak bunların verdikleri mücadelenin bir sonucu ve önemli düzenlemeler olduğunu aktardı.

Epilepsi hastaları olarak engel derecelerinin saptanmasıyla ilgili taleplerinin ise hala devam ettiğinin altını çizen Öztürk, "Epilepsi, engel derecesi tespit edilemeyen tek hastalık. Bu konuda uluslararası normların dikkate alınmasını istiyoruz. Nisanda bu konudaki tasarımızı ve taleplerimizi Sağlık Bakanlığına da taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Epilepsi hastalarının engel derecesinin belirlenmesinin iş hayatından sosyal yaşama kadar birçok alandaki sıkıntıların da çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Öztürk, bu bireylere ön yargıyla yaklaşılmaması ve toplumda dışlanmalarının önüne geçilmesi için farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine de dikkati çekti.