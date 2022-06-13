Epic'in ardından Steam de ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games, uzun bir süredir üyelerine haftalık olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Şimdi ise Steam bu ücretsiz oyun kampanyasına 50 TL'lik ARK: Survival Evolved ile katıldı. Yaklaşık 1 hafta sürecek bu kampanyadan herkes faydalanabiliyor.

Steam, ücretsiz oyun veriyor!

Steam tarafından bugün itibariyle ücretsiz olarak verilen oyun ARK: Survival Evolved oldu. 19 Haziran günü akşam saat 20: 00'a kadar bu kampanya devam edecek. Bir kez kütüphanenize eklendikten sonra ise temelli sizin oluyor.

Oyuna cinsiyetini seçtiğimiz çıplak bir karakterle birlikte başlıyoruz. Bir adada mahsur kaldığımız için sürekli olarak avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı malzemeler ile kendimize sığınak yapmalıyız. Yani amacımız hayatta kalmak ve gelişmek.

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ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri

Windows:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400/ AMD FX-8320 veya üstü

Bellek: 8 GB RAM ve üstü

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB veya üstü

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Çok oyunculu oynayabilmek için iyi bir internet bağlantısı gerekiyor.

macOS:

İşletim Sistemi: OSX 10.9 veya üstü

İşlemci: 2 GHz CPU ve üstü

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 3 uyumlu GPU + 1GB RAM ve üstü

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

SteamOS + Linux:

İşletim Sistemi: Ubuntu eşdeğer dağıtımı

İşlemci: 2 GHz 64-bit CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 3 uyumlu GPU + 1GB RAM ve üstü

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Siz Steam tarafından verilen ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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