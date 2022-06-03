Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı! - Haberler

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımı belli oldu.

58 TL'lik oyun, Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyun 57.99 TL değerindeki Wolfenstein: The New Order. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 9 Haziran akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek.

Wolfenstein: The New Order'ın konusuna baktığımızda ise bizleri alternatif gerçeklik, yani paralel bir evrene götürdüğünü görüyoruz. Burada 2. dünya savaşını Naziler kazanıyor ve dünyayı egemenlikleri altına alıyorlar.

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Call of Duty ve Battlefield tarzındaki FPS oyunlarını seviyorsanız, bu yapımı da mutlaka oynanacaklar listenize eklemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii bunun için elverişli bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Gerekli sistem özellikleri ise aşağıda yer alıyor.

Wolfenstein: The New Order sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 veya eşdeğer AMD CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Diğer: AMD Radeon kullanıcılarının AMD Catalyst 14.4 kurması tavsiye ediliyor.

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 8

İşlemci: Intel Core i7 veya eşdeğer AMD CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 760, AMD Radeon RX 460

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: AMD Radeon kullanıcılarının AMD Catalyst 14.4 kurması tavsiye ediliyor.

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