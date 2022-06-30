Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!
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Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta paylaşılan 3 oyunun toplam değeri ise tam 184 TL.
Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.
184 TL'lik oyun, Epic Games Store'da ücretsiz oldu!
Epic Games, geleneği bozmadı ve bu hafta da ücretsiz oyun verdi. Toplam değeri 184 TL olan bu 3 yapımı da şu anda kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kez 0 TL karşılığı satın alma işlemini tamamladıktan sonra oyunlar süresiz olarak sizin olacaktır.
Bu haftanın 3 oyunu ise şu şekilde:
Hood: Outlaws & Legends – 109 TL
Geneforge 1 – Mutagen – 33 TL
Iratus: Lord of the Dead – 42 TL
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Geneforge 1 – Mutagen minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-bit Vista veya üstü
İşlemci: 2 GHz
Bellek: 256 MB RAM
Depolama: 300 MB kullanılabilir alan
Iratus: Lord of the Dead minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 – 64 Bit
İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran kartı: Open GL 3.2+ uyumlu
DirectX sürümü: DirectX 9
Depolama: 3.5 GB kullanılabilir alan
Hood: Outlaws & Legends minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: AMD FX 6300 X6 / Intel Core i5-3570K
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Direct X sürümü: DirectX 12
Ekran kartı: 2 GB VRAM, Radeon HD 7870 / GeForce GTX 660
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