EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller...

AA - Nuran Erkul Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller...

EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi.

EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi

AA / Nuran Erkul Kaya - Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz, Kömür, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title