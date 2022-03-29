EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller...
AA - Nuran Erkul Kaya - Güncel
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EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi.
EPDK'nin başlangıç olarak belirlediği azami uzlaştırma fiyatı, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaati 2500 lira, diğer santraller için 1200 lira olarak belirlendi
AA / Nuran Erkul Kaya - Güncel