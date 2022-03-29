EPDK, enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma...
AA - Nuran Erkul Kaya - Güncel
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EPDK, enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi.
EPDK, enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi.
AA / Nuran Erkul Kaya - Güncel