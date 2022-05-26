EPDK'dan, Isparta'daki elektrik kesintileri için ceza - Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Isparta yaşanan elektrik kesintilerine yönelik Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile ilgili soruşturma sürecini tamamladı. Soruşturmadan ilgili şirkete yönelik ceza çıktı.

Mesken abonelerinin her birine 109 Türk Lirası, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak bin 307 Türk Lirasına kadar değişen tutarlarda tazminat ödenecek. Toplamda 15 milyon 583 bin 459 Türk Lirası tüketicilerin cebine girecek. Akdeniz elektrik dağıtım anonim şirketi ayrıca 3 milyon 236 bin 666 Türk Lirası ceza ödeyecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "EPDK yasalar ve yönetmeliklerle hareket eden bir kurumdur. siyasi değerlendirmelerin hep dışında kalmaya gayret ediyoruz ve işimize bakıyoruz. soruşturma sürecimizi de bu hassasiyetle ve titizlikle yürüttük" dedi.

Başkanı Yılmaz şöyle devam etti:

"Tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza bu. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır".

ŞİRKETİN MÜCBİR SEBEP TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Açılan soruşturma sonucunda Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmayarak bölgedeki elektrik dağıtım hizmetinin niteliğini ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü tespit edildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinde öngörülen 1 milyon 618 bin 333 Türk Lirası idari para cezası verildi.

Bu cezaya ek olarak Akdeniz EDAŞ merkezinde icra edilen denetimler esnasında şirket kayıtlarını denetime hazır bulundurmaması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sunmaması ile ilgili olarak da 1 milyon 618 bin 333 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece toplam ceza 3 milyon 236 bin 666 Türk Lirası'na ulaştı.

MAĞDUR OLAN TÜKETİCİYE REKOR TAZMİNAT

EPDK enerji kesintilerine maruz kalan kullanıcıların mağduriyetini bir ölçüde de olsa telafi edebilmek için Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği uyarınca elektrik dağıtım şirketlerini kesinti tazminatı ödemekle yükümlü kılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Isparta'daki tüm kesinti kayıtları detaylı olarak incelendi ve 2022 yılı Şubat ayında 10 saat ve üzerinde gerçekleşen 19 adet uzun süreli kesintiden 27 bin 850 abonenin etkilendiği tespit edildi.

Bu sebeple Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. söz konusu uzun süreli kesintilerden etkilenen mesken abonelerinin her birine 108,96 Türk Lirası, diğer abone gruplarına ise bağlantı anlaşma gücüne bağlı olarak 1307,52 Türk Lirası'na kadar değişen tutarlarda olmak üzere toplam 15 milyon 583 bin 459 Türk Lirası tutarında uzun süreli kesinti tazminatı ödeyecek.

KESİNTİLER, ŞİRKETİN SİSTEM İŞLETİM GELİR TAVANINI DA ETKİLEYECEK

İlgili şirkete yönelik cezalar bunlarla da sınırlı kalmayacak. Ayrıca bilindiği üzere Dağıtım Faaliyeti Kalite Faktörü Uygulaması kapsamında öngörülen ödül-ceza sistemi çerçevesinde elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik sürekliliği performansındaki iyileşmeler ilgili şirketin kalite faktörü puanına ve nihayetinde tarifesine olumlu etki ederken aksi bir durum ise olumsuz etki ediyor. Isparta'daki kesintiler de ilgili şirketin; tedarik sürekliliği performansı üzerindeki olumsuz etkileri hesaplanarak tarife mekanizması içerisindeki sistem işletim gelir tavanına yansıtılacak.

"TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDEN BUNUN BEDELİNİ ÖDER"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle devam etti:

"Isparta'daki kesintiler konusunun yasal soruşturma süreci beklenmeden hemen bir siyasi malzemeye dönüştürüldüğünü ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı."

EPDK'nın ilk günden itibaren süreci yakından takip ettiğini ve soruşturma sürecini sessizce yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Hep söylüyoruz tüketiciyi mağdur eden bunun bedelini öder. Burada da öyle oldu" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şunları kaydetti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yasalar ve yönetmeliklerle hareket eden bir kurumdur. Siyasi değerlendirmelerin hep dışında kalmaya gayret ediyoruz ve işimize bakıyoruz. Soruşturma sürecimizi de bu hassasiyetle ve titizlikle yürüttük. Savunmaları aldık. Gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptık. Elbette bu yasal süreç biraz zaman alıyor. Soruşturma sonucu Kurulumuzun aldığı bu karar tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır. Kurum olarak, tazminat ödeme süreçlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini de yakından takip edeceğiz."

(Ahmet Furkan Gülap /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel