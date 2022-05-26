EPDK'dan Isparta'daki elektrik kesintileri için ceza - Haberler

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Isparta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne 3 milyon 236 bin 666 TL ceza uyguladı. Şirketin ayrıca, kesintiden etkilenen 27 bin 850 aboneye toplamda 15 milyon 583 bin 459 TL tazminat ödemesine karar verildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Isparta yaşanan elektrik kesintilerine yönelik Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile ilgili soruşturma süreci tamamlandı. Soruşturma sonucunda Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmayarak bölgedeki elektrik dağıtım hizmetinin niteliğini ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğü tespit edildi. Bu nedenle Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne 1 milyon 618 bin 333 TL idari para cezası verildi. Bu cezaya ek olarak Akdeniz EDAŞ merkezinde icra edilen denetimler esnasında şirket kayıtlarını denetime hazır bulundurmaması ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri zamanında sunmaması ile ilgili olarak da 1 milyon 618 bin 333 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece toplam ceza 3 milyon 236 bin 666 TL'ye ulaştı.

EPDK'nın ilk günden itibaren süreci yakından takip ettiğini ve soruşturma sürecini sessizce yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Hep söylüyoruz tüketiciyi mağdur eden bunun bedelini öder. Burada da öyle oldu. EPDK yasalar ve yönetmeliklerle hareket eden bir kurumdur. Siyasi değerlendirmelerin hep dışında kalmaya gayret ediyoruz ve işimize bakıyoruz. Soruşturma sürecimizi de bu hassasiyetle ve titizlikle yürüttük. Savunmaları aldık. Gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaptık. Elbette bu yasal süreç biraz zaman alıyor. Soruşturma sonucu Kurulumuzun aldığı bu karar tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır. Kurum olarak, tazminat ödeme süreçlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini de yakından takip edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel