EPDK Başkanı Yılmaz: Üretim santralleri de faturalardaki maliyet yüküne ortak olacak

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, azami uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2500 TL, diğer santraller için 1200 TL olarak belirlendiğini söyledi. Yılmaz, "Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak" dedi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada; kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada, elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken, piyasada herhangi bir soruna neden olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiğinin vurgulandığı hatırlatıldı. Bu durumun sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan ister düzenlenen tarifeden enerji alsın, bütün tüketiciler için fiyat artışı riskini de beraberinde getirdiği belirtildi. 17 Mart'ta kurul toplantısında, elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulünün belirlendiği hatırlatıldı.

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2 bin 500 TL, diğer santraller için 1200 TL olduğunu açıklayan EPDK Başkanı Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ'a gönderileceğini ve rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan havuz oluşturulacağını söyledi. Yımaz, "Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet sübabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel