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EOSB, 3 yılda 5 şehirde 117 firmayı belgelendirdi

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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 3 yılda 5 şehirdeki 117 firma ile 4 kamu kuruluşunun 2 bin 500 çalışanını belgelendirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu olan sanayi iş kolları için belgelendirme faaliyeti yürüten ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinin, 3 yılda 5 şehirdeki 117 firma ile 4 kamu kuruluşunun 2 bin 500 çalışanını belgelendirdiği bildirildi.

EOSB'den yapılan açıklamaya göre, metal, makine, ulaştırma ve kimya olmak üzere, 4 ana sektör ile 13 meslek dalında tek ve yetkili kurum olarak belgelendirme yapan ESBEM AŞ, sanayi çalışanlarının mesleki bilgisini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM AŞ Başkanvekili Yavuz Ayva, kuruldukları günden bu yana sanayicilerin hizmetinde olduklarını belirtti.

Merkezin yalnızca Eskişehir'de değil çevre illerde de belgelendirme yaptığını aktaran Ayva, şunları kaydetti:

"Hizmeti sanayicilerin ayağına götüren merkezimiz, kısa sürede sanayicilerimizin tercihi bir kurum haline gelmiştir. ESBEM AŞ, 3 yılda Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bilecik, Kütahya ve Tekirdağ'da toplam 117 firma ve 4 kamu kuruluşunda, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği standartlarda belgelendirme çalışması yapmıştır."

Ayva, ESBEM AŞ faaliyete geçirilmeden önce kentte belgelendirme çalışması yürüten firma olmadığına değindi.

Böylece büyük bir mağduriyeti giderdiklerini vurgulayan Ayva, 7 gün 24 saat Eskişehir sanayisinin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Ekonomi Güncel Haberler

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