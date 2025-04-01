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EOKA Destekçisi Rumlardan Kıbrıs Türklerine Taşlı Saldırı

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Kıbrıs'ta EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde, bir grup Kıbrıslı Rum tarafından Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı, güvenlik önlemleri artırıldı.

- Terör örgütü EOKA destekçisi Rumlardan, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırı

LEFKOŞA - Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde bir grup Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Yiğitler Burcu'nda Rum terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde 12 kişiden oluşan Kıbrıslı Rum grup, Kıbrıs Türklerine taşlı saldırıda düzenledi. Parkın batısından sivillere taş atan ve küfürler eden grup daha sonra bölgeden uzaklaşırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKÇE ÖRNEKAL - Güncel
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