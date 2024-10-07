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Enver Haskasap, Yunanistan'da Drift King Nations Cup'ta Üçüncü Oldu

Enver Haskasap, Yunanistan'da Drift King Nations Cup'ta Üçüncü Oldu
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Yunanistan'ın Serres şehrinde düzenlenen Drift King Nations Cup'ın PRO ayağında Türkiye ve KKTC'yi temsil eden Enver Haskasap, üçüncülük elde ederek pilotlar kategorisinde 9. sıradan 4. sıraya yükseldi.

YUNANİSTAN'IN Serres şehrinde gerçekleştirilen Drift King Nations Cup'ın PRO ayağında Türkiye ve KKTC'yi temsil eden Enver Haskasap üçüncü oldu. Haskasap, aldığı bu dereceyle pilotlar kategorisinde de 9'unculuktan 4'üncü sıraya yükseldi.

Yunanistan Serres kentinde 04-06 Ekim 2024 tarihlerinde 10 farklı ülkeden 58 sürücünün katılımıyla Uluslararası Drift King Nations Kupası düzenlendi. 5 etap süren yarışın PRO ayağında Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini (KKTC) temsil eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap üçüncü oldu.

NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, Macaristan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan gelen rakiplerini geride bıraktı. Haskasap, ünlü pilotları geçerek yarı finale yükseldi ve yarı finalde Yunanistan temsilcisi Ioannis Vernicos ile yaptığı mücadele sonucunda PRO kategorisinde üçüncülük derecesi kazandı.

'OTOMOBİL SPORLARININ GELİŞİMİNE VE SEVİLMESİNE VESİLE OLUYORUZ'

Yarışma süresince Türkiye ve KKTC adına büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap duygularını şu şekilde ifade etti:

"NeuDrift Racing Team olarak Drift sporunda her yıl 10'a yakın uluslararası yarışmada yer alarak otomobil sporlarının gelişimine ve sevilmesine vesile oluyoruz. Yunanistan'da elde ettiğimiz bu başarı yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığı niteliğinde. Hız, stil ve drift becerilerimizi en yüksek seviyede kullanarak bu kupada da kürsüye çıktık. Hedefimiz tüm yarışlarda bu sürekliliği sağlamak ve başarılı olmak. Bizleri destekleyen tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına buradan sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz, var olsunlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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