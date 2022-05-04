Enver Ağabeyin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Enver Ağabeyin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Eren Elyesa Polat - Güncel
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Enver Ağabeyin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Dr. Enver Ören'in ağabeyi Yavuz Ören, Denizli'nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Enver Ağabeyin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Dr. Enver Ören'in ağabeyi Yavuz Ören, Denizli'nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yahyalı Mahallesinde yaşayan İhlas Holding, Türkiye Gazetesi ve İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Dr. Enver Ören'in ağabeyi Yavuz Ören (87), kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yakınlarını yasa boğan acı haberin ardından Ören'in cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi. Burada alınan helallik sonrası Ören'in cenazesi Yahyalı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Güncel

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