Enstitü İstanbul İSMEK 2025-2026 Eğitim Dönemi İçin Başvurular Başladı

Enstitü İstanbul İSMEK'te, 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular 1 Eylül'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yeni uzmanlık okulu ile birlikte 150 merkezde verilecek eğitimler için başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Mesleki ve Teknik, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar ile El Sanatları ve Zanaat olmak üzere 4 ana dalda eğitim verecek Enstitü İstanbul İSMEK'te, dönem eğitimleri 15 Eylül'de başlayacak, başvurular ise yıl boyunca devam edecek.

Enstitü İstanbul İSMEK yeni dönemde, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" alanında Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulunu, "Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi" alanında Arnavutköy Moda Okulunu, "Bilişim Teknolojileri" alanında Şişli Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Okulunu, "Müzik ve Gösteri Sanatları" alanında ise Ümraniye Müzik ve Gösteri Sanatları Okulunu hizmete açacak.

Yeni okullarla birlikte Enstitü İstanbul İSMEK'in 22 uzmanlık okulunda sanat ve meslek eğitimleri sunulacak. Bilişim teknolojilerinden gastronomi ve mutfak sanatlarına, çocuk gelişiminden moda ve tekstil teknolojisine, robotik ve yapay zekadan sahne ve gösteri sanatlarına kadar birçok alanda 1500'ü aşkın programda ücretsiz eğitim hizmeti verilecek.

Geçen dönemde Şişhane ve Süleymaniye'de katılımcıların ürünlerini satışa çıkarıp kazanç sağlayabilecekleri iki satış merkezi bulunurken, yeni dönemde Müze Gazhane Dükkan İstanbul satış ofisi de hizmete açılacak.