Ensar Vakfının 'Sana Emanet' bilgi yarışmasına başvurular başladı

Ensar Vakfının, Hazreti Peygamber'in hayatının tanınmasını ve emaneti olan değerlerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği "Sana Emanet" bilgi yarışmasına başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye'nin 81 ilinden 6-7. ile 9-10. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Ensar Vakfı yürütücülüğündeki yarışmada tüm sorular, "Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı" kitabından sorulacak.

Öğrenciler "www.sanaemanet.org" adresinden kayıt olarak yarışmaya başvurabilecek. Başvurudan sonra aynı adresten giriş yapılarak, kullanıcı panelinden, kitabın konuları için hazırlanan ders çalışma videolarına, podcast ve deneme sınavlarına ulaşılabilecek. Sınav günü tüm yarışmacılar aynı adres üzerinden giriş yapıp çevrim içi olarak yarışmaya katılacak.

Büyük ödül 10 bin lira

Yarışmaya katılan 400 öğrenciye 454 bin lira ödül verilecek. Yarışmacılar, 4 ayrı kategoride öğrenim durumlarına göre gruplandırılacak. Her bir kategorideki birinciler 10 biner, ikinciler 7 bin 500'er, üçüncüler 5 biner lirayla ödüllendirilecek.

Ayrıca dereceye giren öğrencilerden 4 ile 10 arasında olanlara 3 biner lira, 11 ile 20 arasındakilere 1500'er lira, 21 ile 50 arasındakilere biner lira, 51 ile 100 arasındakilere 500'er lira ödül verilecek.