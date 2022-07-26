Ensar Aytekin: "Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 28 Temmuz'da Ağrı'da Olacak"

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Temmuz'da Ağrı'da olacağını söyledi. Aytekin, "Genel Başkanımızın saha ekibiyiz, Genel Başkanımız Ağrı'da olacak. Genel Başkanımız Iğdır üzerinden gelecek Ağrı'ya, önce Doğubeyazıt'ta bir programımız var ardından da Ağrı merkeze gelecek" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Arslan bugün Ağrı'da basın toplantısı yaptı.

"GENEL BAŞKANIMIZ AĞRI'DA OLACAK"

Ensar Aytekin toplantıda şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın saha ekibiyiz, Genel Başkanımız Ağrı'da olacak. 28 Temmuz'da gün boyu programımız olacak. Genel Başkanımız Iğdır üzerinden gelecek Ağrı'ya, önce Doğubeyazıt'ta bir programımız var ardından da Ağrı merkeze gelecek. Programının içeriği şudur; STK temsilcileriyle görüşeceğiz, basın mensupları olacak, muhtarlarımız olacak, bir de kanaat önderleri gelecek. Sahada bir toplantımız olacak. Ülkemizin ciddi sorunları var. Hayvancı sorunlu, tarımda uğraşanlar sorunlu, Türkiye'nin her yerinde aynı sesi duyuyoruz, insanlar isyan ediyorlar. Açlıkla karşı karşıyalar. Biz de bu sebeple Türkiye'yi dolaşıyoruz; il il, bölge bölge geziyoruz. Genel Başkanımız her hafta bir ilde olacak, bu haftada Ağrı'ya gelecek. Az önce de söylediğimiz program kapsamında Ağrı'yı gezip, dolaşacağız.

"2'SİNDE ERZURUM'DA OLACAĞIZ"

2 Ağustos'ta Erzurum'da olacağız. Zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor. Hava ulaşımı sebebiyle dört gün öne çekildi 28 Temmuz'da burada olacağız. Biz odaları, STK'ları, muhtarları, kanaat önderlerini dolaşacağız, programlarımıza davet edeceğiz. Bir salon toplantımız olacak, açık alanda bir esnaf ziyareti planlamaya geldik."

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE AĞRI'NIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Abdurrahman Tutdere de "Ağrı, Türkiye'de işsizliğin ve yoksulluğun en fazla olduğu illerimizden bir tanesi, Ağrı'nın sorunlarını biliyoruz, çözüm reçetemiz hazır. En yakın seçimde iktidara geldiğimizde CHP olarak Ağrı'nın sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ağrı aslında Türkiye'de tarihsel bir mirasa sahip, doğa güzelliğine sahip. Turizm anlamında da çok ciddi kaynakları var. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yol kavşakları var" diye konuştu.

"AĞRILI HEMŞEHRİLERİMİZİ GENEL BAŞKANIMIZI DİNLEMEYE, GENEL BAŞKANIMIZA SORULAR SORMAYA DAVET EDİYORUM"

Mürsel Alban ise bütün Ağrılı yurttaşları Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ziyarete davet ederek; "Ben Ağrılı hemşehrilerimizi Genel Başkanımızı dinlemeye, Genel Başkanımıza sorular sormaya davet ediyorum. Buyursun gelsinler, Genel Başkanımıza istediği soruyu sorsunlar, ülkemizle ilgili ne beklentileri var geleceğimizle ilgili, bu yolu birlikte planlayalım diye düşünüyorum" dedi.