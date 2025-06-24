Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi Şanghay'da Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

Yönetmen Ensar Altay'ın ilk uzun metraj kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT ortak yapımıyla hayata geçirilen film, Asya sinemasının yükselen yeteneklerine odaklanan "Asian New Talents" bölümünde izleyiciyle buluştu.

"Guardian of Angels" ve "Kodokushi" adlı belgesellere imza atan Altay'ın yazıp yönettiği film, hayatını ailesine adayan Sude'nin, kayınvalidesinin gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla değişen hayatına odaklanıyor.

Film, geçmişin sırlarıyla yüzleşme sürecinde aile bağları ve kişisel fedakarlıklar arasındaki kırılgan dengeyi sorguluyor.

Başrollerinde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve Ensar Altay üstlendi.

"Kanto", dünya prömiyeri öncesi Saraybosna Film Festivali'nin Cinelink Work in Progress bölümünde Cinelink Impact Ödülüne layık görülmüştü.