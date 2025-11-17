Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi Kahire Uluslararası Film Festivali'nde Gösterime Giriyor

Ensar Altay'ın ilk uzun metrajlı filmi "Kanto", 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde bugün ve yarın sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle çekilen TRT ortak yapımı film, 12-21 Kasım'da düzenlenen festivalde Afrika prömiyerini gerçekleştirecek.

Başrollerinde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı film, hayatını uzun yıllar ailesine adayarak geçiren Sude'nin hikayesine odaklanıyor ve başkarakterin düzenli işe başlamaya hazırlandığı dönemde kayınvalidesinin gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve Ensar Altay üstlendi.

27. Şanghay Uluslararası Film Festivali, Jagran Film Festivali, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 35. Cottbus Film Festivali ve 13. Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan yapım, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yıldız Kültür'e "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde ise Didem İnselel'e "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırdı.