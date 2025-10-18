Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi Festivallerde Gösterime Girecek

Ensar Altay'ın yönettiği ilk uzun metraj kurmaca filmi "Kanto", 35. Cottbus Film Festivali'nde ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen TRT ortak yapımı film, festival yolculuğuna devam ediyor.

Yolculuğa Şanghay Film Festivali'nde başlayan film, Hindistan prömiyerini Jagran Film Festivali'nde yaptı. Film, 24 Ekim - 2 Kasım arasında 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Ardından Avrupa prömiyerini Almanya'da 4-9 Kasım'da düzenlenecek 35. Cottbus Film Festivali'nde yapacak.

"Kanto" filmi, hayatını uzun yıllar ailesine adayarak geçiren Sude'nin hikayesine odaklanıyor. Başkarakterin düzenli bir işe başlamaya hazırlandığı dönemde kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Film, geçmişin gömülü sırlarıyla yüzleşme sürecinde, aile bağları ile bireysel fedakarlıklar arasında kurulan hassas dengeyi sorgulayan bir anlatı sunuyor.

Başrollerinde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı filmin yapımcılığını Süleyman Civliz ve Ensar Altay gerçekleştirdi.

Fragmanı sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmin görüntü yönetmenliğine ise Kürşat Üresin imza attı.