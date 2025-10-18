Haberler

Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi Festivallerde Gösterime Girecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ensar Altay'ın yönettiği ilk uzun metraj kurmaca filmi 'Kanto', 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 35. Cottbus Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak. Film, Sude'nin hayatına odaklanırken, aile bağları ve bireysel fedakarlıklar arasındaki dengeyi sorguluyor.

Ensar Altay'ın yönettiği ilk uzun metraj kurmaca filmi "Kanto", 35. Cottbus Film Festivali'nde ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen TRT ortak yapımı film, festival yolculuğuna devam ediyor.

Yolculuğa Şanghay Film Festivali'nde başlayan film, Hindistan prömiyerini Jagran Film Festivali'nde yaptı. Film, 24 Ekim - 2 Kasım arasında 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Ardından Avrupa prömiyerini Almanya'da 4-9 Kasım'da düzenlenecek 35. Cottbus Film Festivali'nde yapacak.

"Kanto" filmi, hayatını uzun yıllar ailesine adayarak geçiren Sude'nin hikayesine odaklanıyor. Başkarakterin düzenli bir işe başlamaya hazırlandığı dönemde kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Film, geçmişin gömülü sırlarıyla yüzleşme sürecinde, aile bağları ile bireysel fedakarlıklar arasında kurulan hassas dengeyi sorgulayan bir anlatı sunuyor.

Başrollerinde Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı filmin yapımcılığını Süleyman Civliz ve Ensar Altay gerçekleştirdi.

Fragmanı sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmin görüntü yönetmenliğine ise Kürşat Üresin imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.