Ensar Altay'ın 'Kanto' Filmi, Boğaziçi Film Festivali'nde Prömiyer Yaptı

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gösterilen film sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayan Altay, belgesel yapmak amacıyla birçok ülkeyi gezdiğini ve farklı toplumlarda hasır altı kalmış konuları gözlemlemeye çalıştığını söyledi.

Altay, gözlem sürecinde kafasında birçok sorunun ortaya çıktığını dile getirerek, "Konfora ve özgürlüğe dayalı yaşam biçimi iyi bir yere gidiyor ama zamanla hayatımızda, o yaşama tecrübemizde bazı boşluklar oluşturuyor. Yalnızlık da bu boşluklardan birisi. Bu konuyu herhangi bir yargı vermeden 'Nasıl yapabiliriz?' diye düşündük ve en iyi bildiğimiz yer de kendi toplumumuzdu." dedi.

Bir yönetmen olarak sosyal yaşamdaki sorunlara odaklandığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"İnsanların birbiriyle mutlu olamamasının sebeplerine fokuslanıyorum. Biz de oraya gidiyoruz, böyle düşünüyorum. Bunun öncesinde bizde sorun ne? Birlikte yaşama tecrübesindeki sorun ne? İnsan insanı yorar evet ama insanın insanı yormasını nasıl aşabiliriz, bunun cevabı bende de yok. Hedefimiz filmde de bir cevap vermeden, izleyicinin kendi cevabını bulmasıydı."

Altay, filmin başlığı "Kanto"ya ilişkin ise "Kanto, filmin hikayesini çok beslemiyor ama entelektüel anlamda kanto, 1800'li yılların sonunda Türk kadınının ilk görünür olduğu yer. Bizim filmde gelin karakteri de görünmeye, hayata katılmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Filmle ilgili en önemli tespitin kültür farklılığı olduğunu düşünüyorum"

Filmin oyuncularından Yıldız Kültür, artık insanların birbirine tahammülü kalmadığını söyledi.

Salgın sonrası herkesin daha çok yalnızlaştığını anlatan Kültür, "Yaşlandıkça daha çekilmez, egoist oluyoruz. Evlatlarımızdan bizimle ilgilenilsin diye bir şeyler bekliyoruz. Ama bana göre biz evlatlarımızı bizlere baksınlar diye doğurmuyoruz. Evlatlarımızın da kendilerine göre özel bir hayatları var. Onları üzmeye hakkımız yok. Ama eskiden kalabalık aileler olurmuş, sevgi, saygı farklıymış. Şimdi bunlar kalmadı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Didem İnselel de dedesiyle büyüdüğünü ve yaşlılarla bu anlamda farklı bir iletişim kurduğunu belirterek, "Yıldız (Kültür) abla arkadaşım, aynı zamanda komşum. Bu filmde tanıştık ama kendisini yaşıtım gibi görüyorum. Saygım sonsuz. Filmi de dördüncü izleyişim. Her defasında farklı bir şey görüyorum, net bir cümle kuramıyorum. Ama ilk seyrettiğimde filmde canlandırdığım Sude'yi suçlamıştım. İlyas'a karşı daha empatik düşünmüştüm. Sonra tam tersi oldu. Filmle ilgili en önemli tespitin kültür farklılığı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yapımcı Süleyman Civliz ise bir yol arkadaşlığının hikayesi olan filmin, Ensar Altay tarafından ilmek ilmek dokunarak, geniş bir ekibin yoğun çalışmalarıyla ortaya çıktığını kaydetti.

TRT ortak yapımı filmin oyuncuları arasında Sinan Albayrak ve Cavit Özer de yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, sonunda düzenli bir işe başlamak üzeredir. Ancak kayınvalidesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, yıllardır üzeri örtülen sırları gün yüzüne çıkarır. Sude, bir yandan kayınvalidesini ararken bir yandan da sevgi ile fedakarlık arasındaki kırılgan dengeyi korumak zorundadır."